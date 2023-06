Vida Urbana Menina some e é achada na casa do namorado, de 14 anos. Polícia envia caso à Justiça como estupro A estudante, de 13 anos, se negou a fazer exame para conjunção carnal, mas admitiu relações com o estudante com quem passou a morar junto após fugir da casa da avó

A 2ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Vulneráveis de Augustinópolis concluiu uma investigação sobre o sumiço de uma adolescente de 13 anos que saiu da casa da avó, em Augustinópolis, no Bico do Papagaio, na noite do dia 9 de junho. Relatório de conclusão do caso, entregue ao Judiciário nesta quarta-feira, 14, aponta que a estudante foi encontrada morand...