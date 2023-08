Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Militar prendeu um suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 5 anos, na terça-feira, 22, por volta das 20hs, em Miranorte, região centro-oeste.

A mãe da criança, a diarista Tatila Tays Alves Silva, de 26 anos, moradora de Palmas, disse ao JTo na manhã desta quarta-feira, 23, que o pai da menina, um pedreiro de 34 anos, do qual ela se separou há dois anos, é o responsável pela guarda da criança. A diarista conta que soube do desaparecimento de sua filha por meio de terceiros, por volta das 19h de terça-feira, 22.

“Me mandaram mensagem relatando sobre o desaparecimento dela e me pediram foto dela. Eu mandei e, realmente, confirmou que era ela”.

“Ainda não sei como ela desapareceu, soube que um homem a pegou quando ela estava brincando na frente da casa do pai com o irmão”, complementa a mãe.

Conforme a mulher assim que soube do desaparecimento da filha, se deslocou para Miranorte. “No meio da estrada o pai dela já tinha me ligado que tinham encontrado ela, não sei como a encontraram, não tive notícias de como acharam ela”.

A diarista informou que a filha foi encaminhada do Hospital de Miranorte para a ala pediátrica do Hospital Geral de Palmas (HGP) ainda na noite de terça, e que a menina chegou ao local por volta de 1h. ”Estamos aguardando os exames, o Instituto Médico Legal, e o resultado dos exames que foram feitos nesta manhã”

Emocionada com o fato, a mãe diz que a filha relata por conta própria de forma fragmentada sobre os abusos. “Ela conversa, ela fala o sobre o que aconteceu com ela e começa a chorar, ela conta alguns pedaços, está traumatizada muito. Não consegue andar, não consegue sentar, tem que segurar ela no colo. Ela está bastante machucada. Eu e o pai estamos muito abalados e sem chão”.

A prisão

Conforme o relatório da Polícia Militar, a vítima desapareceu por volta das 17hs de terça-feira, e foi encontrada com o suspeito, por populares em bueiro, às margens da BR-153, na rodovia para Rio dos Bois

Segundo os agentes militares, ao perceber a aproximação de pessoas, o suspeito fugiu para uma área de mata. Ao chegar ao local, a PM se deparou com diversas pessoas em meio a mata, que realizavam buscas pelo suspeito. A corporação localizou o homem e o conduziu até a delegacia local.

A Secretaria de Segurança Publica (SSP) informou por meio de nota na manhã desta quarta-feira, que o suspeito foi levado para a 10ª Central de Atendimento da Polícia Civil em Miracema. Ele apresentava várias lesões e teria sido agredido por populares.

Ainda de acordo com a SSP, por motivo de segurança, encaminharam o suspeito para a Central de Atendimento à Mulher 24h, na capital. O caso será investigado pela 66ª Delegacia de Polícia de Miranorte.