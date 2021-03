Vida Urbana Menina de 5 anos é sequestrada e abandonada em caso investigado como estupro pela polícia À polícia, a criança relatou que estava brincando em frente sua casa, quando chegou um homem não identificado afirmando que conhecia seu padrasto e que queria entregar um dinheiro para ele, momento em que deu um pirulito para a criança e a chamou para acompanhá-lo

Uma criança de apenas cinco anos de idade foi raptada, na noite desta quinta-feira, em Araguaína, norte do Estado, depois abandonada sem as vestimentas e com sangramento nas partes íntimas. A Polícia Militar (PM), que registrou a ocorrência por volta das 21h no bairro Senador, suspeita que a criança tenha sido estuprada. De acordo com a Polícia Militar, a corpor...