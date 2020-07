Com 110 dias de pandemia, o Tocantins contabiliza 11.736 casos confirmados da doença, sendo que 7.324 pacientes já estão recuperados e 4.201 estão ainda ativos, que ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar. Além de 211 óbitos, que representa uma taxa de letalidade de 1,79% pela doença no Estado.

Esses números são do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SES), que informa que nesta sexta-feira, 3, foram contabilizados 291 novos casos diagnósticos positivos e duas novas mortes em Xambioá e Porto Nacional. Um dos casos é de um homem de 54 anos com obesidade, que estava no Hospital Geral de Palmas.

Já o segundo caso, de Xambioá, é de uma adolescente de 15 anos, que estava no Hospital Dom Orione em Araguaína. O Boletim não trouxe informação se a jovem tinha alguma comorbidade e esse é o caso da pessoa mais jovem a morrer por Covid-19 no Tocantins. A mais jovem até esta sexta era um homem de 19 anos, residente de Araguatins, que morreu em junho e, posteriormente, uma mulher de 22 anos, moradora de Araguaína, asmática e com obesidade, que havia falecido em maio.

Pandemia

O Tocantins possui uma plataforma de acompanhamento dos números da Covid-19 durante esse período de pandemia, http://coronavirus.to.gov.br, sendo que esse o banco de dados é dinâmico com modificações diárias no acumulado dos municípios e no total do Estado.

Atualmente são 118 cidades que já tiveram ou tem casos de infectados e, destas, 49 tem registros de óbitos, sendo que Araguaína e Palmas lideram os dois rankings com 4.175 diagnósticos e 60 mortes e 2.046 casos e 20 falecimentos, respectivamente. No que se refere à incidência, 746,15 casos já foram registrados por 100 mil habitantes, sendo 5681 (48,4%) mulheres e 6055 (51,6%) homens infectados.

A partir dos números totais contabilizados pela SES, o Estado tem 62,5% de pessoas que estavam infectadas já livres da doença, entretanto não há detalhes sobre idade, sexo ou local de residência desses recuperados. Outros 35,7% são pacientes ativos, em isolamento, sendo que 158 estão internados na rede hospitalar, tanto publica quanto privada, somando com os residentes e não residentes do Tocantins.

Desses casos ainda ativos, soma-se os 291 novos casos confirmados pela SES nesta sexta. Sendo que os novos casos são de: Palmas (95), Araguaína (80), Porto Nacional (27), Colinas do Tocantins (15), Tocantinópolis (6), Gurupi (6), Araguatins (6), Araguaçu (6), Sampaio (5), Paraíso do Tocantins (5), Pedro Afonso (4), Augustinópolis (4), Ananás (4), Aguiarnópolis (04), Guaraí (3), Xambioá (2), Santa Rosa do Tocantins (2), Axixá do Tocantins (2), Wanderlândia (1), Tocantínia (1), São Sebastião do Tocantins (1), Santa Fé do Araguaia (1), Praia Norte (1), Pequizeiro (1), Palmeiras do Tocantins (1), Miranorte (1), Lajeado (1), Lagoa do Tocantins (01), Figueirópolis (1), Darcinópolis (1), Barra do Ouro (1), Aragominas (1) e Almas (1).