Vida Urbana Meio Ambiente e ONG 8 BillionTrees plantam 24 mil mudas no Parque Estadual do Lajeado Parceria entre governo e ONG vai até 2022 e 50 mil mudas plantadas; no início do ano, região de Taquaruçu Grande recebeu 10 mil mudas

A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), a ONG 8 BillionTrees e o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) realizaram na primeira quinzena do mês de dezembro, o plantio de 24 mil mudas de espécies nativas do bioma cerrado. O ato busca restaurar uma área de aproximadamente 20 hectares (ha) dentro do Parque Estadual do Lajeado (PEL). Segundo o comu...