Vida Urbana Megaoperação da PC de Brasília contra grupo acusado de tráfico de drogas tem dois alvos no Tocantins Um dos alvos de busca, apreensão e prisão temporária da Operação “Il Padrino” é o contador Valdenir Luciano da Silva, preso pela manhã. O outro alvo ainda não havia sido encontrado

A megaoperação da Polícia Civil do Distrito Federal com cerca de 80 mandados de busca e apreensão e 14 de prisão temporária no Distrito Federal, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Ceará, Minas Gerais e Tocantins inclui dois mandados de busca e de prisão de dois alvos no Tocantins. A Coordenação de Repressão às Drogas da Polícia Civil do Distri...