Vida Urbana Mega-Sena pode pagar hoje prêmio de R$ 26 milhões Apostas podem ser feitas até as 19 horas (horário de Brasília)

O concurso 2270 da Mega-Sena pode pagar neste sábado (13) R$ 26 milhões a quem acertar as seis dezenas. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. As dezenas serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, locali...