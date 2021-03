Vida Urbana Medidas de segurança contra Covid-19 são alvo de fiscalização no transporte público de Araguaína Objetivo é verificar como está o processo de higienização dos ônibus coletivos que circulam pela cidade

O transporte coletivo de Araguaína, norte do Estado, está sendo fiscalizado desde a última quinta-feira, 11. De acordo com a Agência de Segurança, Transporte e Trânsito (ASTT), o objetivo é verificar como está o processo de higienização dos ônibus coletivos que circulam pela cidade garantindo que estejam sendo cumpridas as medidas de segurança contra a covid-19. Conforme a agência, ...