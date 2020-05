Vida Urbana Medida Provisória que autoriza hora extra para policiais civis é publicada MP traz índices de acordo com carreira e responsabilidades administrativas

A Medida Provisória (MP) nº 12, que institui pagamento de indenização por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Civil no Tocantins, está publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 25. A MP assinada pelo governador do Tocantins, Mauro Carlesse, prevê uma remuneração adicional aos policiais que trabalharem durante seu período de folga. Conforme o text...