Vida Urbana Medida provisória permite contratação de mais médicos especialistas Regra atual de salário cheio de R$ 15 mil e limite de 263 profissionais passará para valor hora de R$ 83,33 e carga horária fracionada; Saúde afirma que medida não impede concurso e tem chamamento aberto para contratação

Uma alteração na Lei nº 3.422 de 2019, que regula a contratação temporária de pessoal, vai possibilitar a contratação de mais médicos especialistas para atender às demandas do Governo do Estado. A mudança está na Medida Provisória nº 3 de 13 de janeiro de 2023, publicada no Diário Oficial do Estado de segunda-feira, 16, edição nº 6.250. Pela regra anterior, a cont...