Vida Urbana Medicamentos sem registro para comercialização são apreendidos nesta madrugada em Gurupi Apreensão resultou em mais de 4200 cápsulas, 27000ml e 7000g de medicamentos diversos

Na madrugada desta terça-feira, 17, a Polícia Rodoviária Federal do Tocantins (PRF) apreendeu 4204 cápsulas, 27080 ml e 7050 g de substâncias, as quais não apresentavam a sua composição e procedência nos rótulos, durante fiscalização de trânsito no km 672.0 da BR 153, no município de Gurupi, região sul do Estado, quando realizou a abordagem de um veículo Volkswagen G...