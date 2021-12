Vida Urbana MEC unificará dados de estudantes em um aplicativo até junho de 2023 Primeira versão do Jornada do Estudante deve ficar disponível em 2022

O Ministério da Educação pretende, em 18 meses, unificar em um aplicativo informações da trajetória dos estudantes. A expectativa é de que uma primeira versão do produto, chamado Jornada do Estudante, seja disponibilizada ainda no primeiro semestre de 2022, conforme disse à Rádio Nacional o subsecretário de Tecnologia do MEC e gestor da unidade responsável p...