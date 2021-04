Vida Urbana MEC prorroga prazo de inscrição para o Sisu; TO oferta 947 vagas pela UFT Prazo terminava nesta sexta-feira, 9, entretanto está estendido até a próxima quarta-feira, 14

O Ministério da Educação (MEC) prorrogou o prazo de inscrição para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para até a próxima quarta-feira, 14, às 23h59. Inicialmente, o prazo se encerrava nesta sexta-feira, 9. O Tocantins oferta 947 vagas para ingresso no primeiro semestre letivo de 2021 da Universidade Federal do Tocantins. O Edital de nº 187/2021 da UFT distribuiu as vagas em ampla concorrência, ações afi...