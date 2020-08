Vida Urbana MEC divulga resultado do Fies; mais de 107 mil inscritos disputam 30 mil vagas Complementação da inscrição dos candidatos pré-selecionados também começa nesta terça-feira e segue até as 23h59 de quinta, 6

O Ministério da Educação (MEC) divulga o resultado dos candidatos pré-selecionados no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) nesta terça-feira, 4. A complementação da inscrição desses estudantes também começa hoje e segue até as 23h59 de quinta-feira, 6. De acordo com o MEC, nesta edição, 107.875 mil inscritos disputam 30 mil vagas ofertadas. Mais de 1,3...