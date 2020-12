Vida Urbana MEC determina retorno das aulas presenciais nas universidades federais a partir de janeiro Para isso, segundo o ministério, as instituições deverão adotar um "protocolo de biossegurança" contra a propagação do novo coronavírus

O Ministério da Educação (MEC) publicou nesta quarta-feira (2) uma portaria no Diário Oficial da União que determina o retorno das aulas presenciais nas instituições federais do país a partir do dia 4 de janeiro de 2021. Nesta segunda-feira (1º), a Universidade Federal de Goiás (UFG) informou que manterá as aulas remotas no primeiro semestre de 2021. A decisão foi do Conselho Uni...