Vida Urbana MEC autoriza aulas online de federais até fim do ano e libera estágio a distância Os cursos presenciais nestas universidades estão suspensos desde março, por causa da pandemia; conselhos de Enfermagem e Farmácia irão à Justiça contra portaria do Ministério

O Ministério da Educação (MEC) autorizou que as aulas a distância em universidades federais se estendam até o dia 31 de dezembro, em portaria publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 17. Os cursos presenciais nestas instituições estão suspensos desde março, devido à pandemia do novo coronavírus. Segundo a portaria, estágios online também estão liberados, e...