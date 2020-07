Vida Urbana MEC anuncia que oferecerá internet para universitários de federais Serão beneficiadas famílias com renda per capita de até um e meio salário mínimo

O Ministério da Educação (MEC) anunciou, hoje (1º), medidas de acesso à internet para que estudantes de universidades e institutos federais possam acompanhar aulas à distância. O ministério firmou uma parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) para oferecer internet gratuita para estudantes de famílias com renda per capita de até um e meio salário mínimo. S...