Redação Jornal do Tocantins

Um mecânico de 34 anos acabou preso na noite de domingo, 23, por causar um acidente de trânsito enquanto conduzia, sob suspeita de embriaguez, um Astra ano 2008, na avenida 1º de janeiro, no centro de Araguaína.

Equipes da Guarda Municipal de Araguaína realizavam patrulhamento na região quando visualizaram o acidente, próximo a uma pizzaria. No local, o veículo modelo sedan Elegance, que era conduzido pelo mecânico, estava com as rodas para cima.

Segundo o registro policial, testemunhas afirmaram que o mecânico dirigia em alta velocidade na avenida, perdeu o controle e bateu no veículo prata que estava estacionado.

O carro é um Toyota Corolla, ano 2016, de propriedade de um taxista, de 46 anos. O taxista e sua família estavam dentro do carro e saíram sem ferimentos. Com o impacto da batida, o veículo Toyota bateu na moto Honda/Titan, que também estava estacionada.

De acordo com a polícia, ele apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora, como: sonolência, olhos vermelhos, soluções, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, exaltado, falante, dispersivo, fala alterada e dificuldade no equilíbrio.

Ainda segundo o registro, o mecânico foi levado para a delegacia, preso em flagrante e se negou a realizar o teste de bafômetro.

A polícia lavrou o Auto de Prisão em Flagrante (APF) contra o autor e deixou de arbitrar fiança. O delegado também determinou requisição de exames periciais traumatológico na vítima, que estava dentro do veículo Toyota, e também no autor, além de exame pericial de vistoria no veículo.

Confira o vídeo do momento da batida seguida de capotamento.