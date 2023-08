Vida Urbana Mecânico preso suspeito de arrastar esposa responde por homicídio e estava solto desde 2021 Doriel Pereira Alves, conhecido como “Gordinho” é acusado de matar um homem com um canivete em 2018

O mecânico Doriel Pereira Alves, conhecido como “Gordinho” de 22 anos, preso na segunda-feira, 7, suspeito de espancar a esposa e arrastá-la pelos cabelos em uma praça pública em Lagoa do Tocantins, região leste do estado, estava em liberdade desde 2021. Depois de ser preso preventivamente no dia 18 de agosto de 2019, sob a acusação do crime de homicídio de Ricardo V...