Vida Urbana Mecânico morre em hospital após queda de helicóptero e piloto é transferido para a capital Tripulantes estavam a bordo de aeronave que caiu em zona rural entre Porto Nacional e Silvanópolis na sexta-feira, 25

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou neste sábado, 26, que o mecânico de aeronaves Paulo Rodrigues Maria, morreu durante a madrugada no Hospital Regional de Porto Nacional (HRPN), onde deu entrada nesta sexta-feira, 25, junto com o piloto, Jairo de Oliveira Pereira, após a queda da aeronave. Ao ser resgatado no local da queda, de acordo com a Polí...