Mecânico morre após moto em que estava colidir com outra e condutor fugir após tentar agredi-lo

Um mecânico de 29 anos morreu após a motocicleta que estava colidir contra outra, em Araguaína, região norte do Estado, no domingo, 5. De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado na 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil do município, pela prima do mecânico, José Mailton Alves dos Santos colidir a moto que pilotava contra outra, à frente, e em seg...