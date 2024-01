Um mecânico de refrigeração, 29 anos, que estava caído na via na Avenida Joaquim Teotônio Segurado, com sinais de embriaguez, foi levado para a 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil (1ª CAPC) por agentes de trânsito da Secretaria da Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu)na noite de sábado, 27.

Equipes da Sesmu receberam o chamado com informações que o homem estava caído, com a moto ao lado, no meio da via. A testemunha relatou que o motociclista caiu sozinho, tentou montar na moto e seguir o caminho ,mas, caiu novamente por estar embriagado.

No local, equipes confirmaram a situação e consultaram a documentação da moto, que estava atrasada e também não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Um teste de bafômetro foi realizado, que acusou a presença de álcool.

O homem foi apresentado na 1ª CAPC por suposta prática de conduzir veículo sob efeito de álcool.