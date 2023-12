Vida Urbana Mecânico de Colinas é acusado de esmurrar esposa e roubar iPhone dela antes de fugir A vítima tem 21 anos e viveu um ano com o suspeito, com quem tem uma filha de sete meses. Ela pediu medida protetiva para si e para a filha

Uma estudante de 21 anos, moradora de Colinas do Tocantins, pediu medidas judiciais para se proteger do companheiro, um mecânico de 30 anos, que a agrediu na casa da ex-namorada dele, de quem a atual é amiga e estava em visita, e lhe roubou o celular, segundo inquérito autuado nesta terça-feira, 26, na 4ª Delegacia de Atendimento a Mulher e Vulneráveis, com pe...