Vida Urbana Mecânico é condenado por estupro depois de se relacionar com prima adolescente de 13 anos Segundo o TJTO, o acusado teria recebido a vítima em casa quando a mãe da adolescente tinha ido até um povoado. Dias depois, ela descobriu as mensagens e o denunciou à polícia

O Tribunal do Júri condenou um mecânico, de 23 anos, a uma pena de 8 anos de prisão, em regime semiaberto, pelo crime de estupro de vulnerável contra uma prima adolescente. As informações são do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO). O crime teria sido cometido em 2021. Durante o julgamento realizado na última segunda-feira-feira (1°) aponta que a ...