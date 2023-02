Motorista de pequena empresa e morador do setor Santa Helena, na capital do Tocantins, Istergnon Almeida dos Santos caiu em um buraco na marginal da TO-050 quando pilotava uma moto biz em março de 2017. Tentou receber do município de Palmas os valores gastos no conserto das duas rodas danificadas, no valor de R$ 356, de forma administrativa, mas não teve sucesso. No ano seguinte, constituiu advogada e entrou com uma ação em junho de 2018. Teve de esperar 1.687 dias ou 4 anos, 7 meses e 11 dias para ter uma decisão judicial favorável.

Para o município não existiam provas suficientes de irregularidades na pista onde ele caiu. Outra argumentação da prefeitura nos processos administrativos era que o trecho, a via lateral de acesso urbano, seria de competência do Estado do Tocantins.

“A moto ficou imprestável, deu perda total. Eu bati seco. Quando eu vi tava o buraco, por um milagre de Deus eu escapei e não me choquei com um caminhão que tava na frente”, relembra o motorista, nesta quinta-feira, um dias após a decisão de primeiro grau.

A sentença favorável é do juiz Océlio Nobre. Ele condenou o Município de Palmas a indenizar Istergnon em R$ 5 mil por danos morais e a ressarcir o conserto da moto, no valor de R$ 356, em razão dos prejuízos causados.

“Fico muito feliz e até lisonjeado pois desde 2018 que venho lutando e hoje se fez, verdadeiramente justiça, depois de toda humilhação que passei. Fiz um boletim de ocorrência, levei no Resolve Palmas, me chamaram de mentiroso, depois fiz outro boletim, levei no Resolve de novo, fiz tudo que pediram, mas nada foi aceito. Hoje a sensação é de coração feliz, depois que conversei com minha advogada e soube da sentença”, comemorou, por telefone.

Segundo o juiz, apesar da negativa do município uma testemunha confirmo ter sido acionada pelo autor entre 6 e 7 horas para recolher a moto. A testemunha constatou a existência de um buraco e que a moto, levada embora em uma camionete para uma oficina, não tinha condições de uso.

Para o juiz, situação exige a reparação do dano sofrido pelo motorista. “No meio do caminho havia um buraco, que o Município não fechou; lá, uma pessoa sofreu acidente, sofreu danos, o ente público deve indenizar”, escreveu o juiz Nobre, na sentença.

Casado há dez anos com a primeira esposa tem dois filhos, um garoto de 9 anos e uma menina de 1 ano e 6 meses. Depois do acidente, ele precisou comprar outro veículo, que mantém até hoje, ao custo de R$ 4 mil. “Dei uma entrada e parcelei o restante. Hoje tá quitada”.

Ele espera receber logo a indenização para colocar as finanças em dias. “Pagar as contas”. O município ainda não foi citado da sentença, mas pode recorrer ao Tribunal de Justiça.