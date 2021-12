Vida Urbana Matrículas na rede estadual iniciam no dia 3 de janeiro de 2022; aulas serão 100% presenciais Conforme Seduc, a primeira etapa do cronograma ocorre de 3 a 7 de janeiro, com a renovação de matrícula dos estudantes veteranos; segundo calendário, alunos terão 205 dias letivos no próximo ano

As matrículas para o ano letivo de 2022 nas escolas públicas do Estado iniciam no dia 3 de janeiro no Tocantins. Em 2022, segundo a Secretaria Estadual da Educação, Juventude e Esporte (Seduc), toda a rede estadual de ensino terá aulas presenciais em 2022. As aulas terão início no dia 1º de fevereiro. “Nossos alunos estão há dois anos sem aulas conven...