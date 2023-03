Estão abertas a partir desta segunda-feira, 6, as matrículas para novas turmas em cursos de música, dança e cenografia nos polos do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, Espaço +Cultura Artista e Educadora Marcélia Belém, Arse 131 (1304 Sul), Pracinha da Cultura no setor Morada do Sol II e Casa de Cultura Professora Maria dos Reis em Taquaruçu. São ofertadas aproximadamente 700 vagas distribuídas entre os quatro polos.

De acordo com a Fundação Cultural de Palmas (FCP), a novidade é a oferta dos cursos de musicalização infantil em todos os polos, para crianças a partir de 7 anos, e de cenografia no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, a partir de 18 anos.

As matrículas devem ser realizadas até o dia 10 de março, as inscrições devem ser feitas pessoalmente no local de oferta dos cursos, das 8 às 12 horas, e das 14 às 18 horas, conforme a quantidade de vagas disponíveis.

O interessado deve ter em mãos uma cópia do RG e CPF ou certidão de nascimento, uma cópia do comprovante de endereço e uma foto 3x4. As aulas serão iniciadas na segunda-feira, 13 de março.

Confira o quadro de vagas.