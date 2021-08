Vida Urbana Matrículas dos aprovados no Sisu 2021/2 para as 745 vagas da UFT seguem até a próxima segunda Procedimento será realizado online devido a pandemia da Covid-19

Seguem até a próxima segunda-feira, 16, a realização das matrículas eletrônicas para os aprovados em uma das 745 vagas para Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2021/2 ofertadas pela Universidade Federal do Tocantins (UFT). A instituição divulgou a convocatória dos classificados na chamada regular disponível aqui. Conforme a UFT, os candidatos aprovados devem realizar suas matrículas no Sistema Sigrad até às 18 horas da próxima segunda. No ato da matrícula devem anexar a documentação exigida pela vaga, seja ...