Vida Urbana Matrículas de nova chamada de processo complementar da UFT seguem até 14 horas desta terça Procedimento está sendo realizado de forma online

Termina nesta às 14 horas desta terça-feira, 5, o prazo para as matrículas da 3ª convocatória do Processo Seletivo Complementar 2020/2 (PSC) da Universidade Federal do Tocantins (UFT). O procedimento deve ser realizado exclusivamente online. Conforme a UFT, os candidatos deverão acessar e realizar seu cadastro por meio do formulário disponibilizado e a documentação exigida...