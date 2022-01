Seguindo os calendários de volta às aulas nas Redes Municipais de Ensino, em Palmas, Araguaína e Gurupi começam novos procedimentos a partir de segunda-feira, 10, e terça-feira, 11. Na Capital e Araguaína haverá a matrícula de alunos novatos para o ano letivo de 2022. Em Gurupi e também na Capital há confirmação de matrícula de alunos que já estudavam na rede ou de transferência, respectivamente.

Em Palmas, na segunda será publicada no Sistema Integrado de Matrículas de Palmas (SIMPalmas) a lista de classificação de transferência entre unidades educacionais do município e até a quarta-feira, 12, os pais ou responsáveis devem efetivar a matrícula junto à unidade educacional.

Também a partir de segunda começa o cadastro de alunos novatos interessados em ingressar em uma das 78 unidades educacionais da rede municipal. A lista de classificação dos novos alunos será publicada no dia 17 de janeiro e os pais ou responsáveis terão até o dia 21 para efetivar a matrícula.

Conforme a Secretaria Municipal de Educação, o ano letivo de 2022 de forma presencial começa no dia 31 de janeiro e o término será no dia 22 de dezembro. A Educação Municipal informou que Palmas trabalha com dois calendários escolares, um para escolas urbanas e o outro escolas do campo, onde as sextas-feiras são dedicadas ao tempo em comunidade.

Em Araguaína, o período de matrícula na Rede Municipal para os alunos novatos começa na segunda-feira, 10, e segue até o dia 28 de janeiro. O prazo serve para a Educação Infantil, Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) e para garantir a vaga, é necessário ir até a unidade de ensino com a documentação ou fazer a reserva da matrícula online no portal da Educação da Prefeitura Municipal.

A Secretaria Municipal da Educação tem expectativa de que três mil novas vagas sejam preenchidas. Atualmente, o Município conta com 79 unidades de ensino com capacidade total para atender 25 mil alunos, sendo que 66 creches ou escolas estão situadas na zona urbana e 13 na zona rural de Araguaína.

As aulas referentes ao primeiro semestre de 2022 estão previstas para serem iniciadas no dia 1º de fevereiro e seguem no formato 100% presencial e seguindo os protocolos de prevenção da Covid-19.

Já em Gurupi, a Secretaria Municipal da Educação (Semeg) de Gurupi comunica que a partir da próxima terça-feira começa o período de confirmação dos alunos classificados que foram inscritos em vagas de Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEI’s) e Creches, além dos pré-matriculados em escolas da rede municipal.

A Educação Municipal informa que o pai ou responsável deve procurar a unidade de ensino pleiteada, da qual fez a opção durante o cadastramento, para saber se houve conformação ou não da vaga. O atendimento nas unidades escolares para conclusão do processo de matrícula será a partir das 8 horas.

As aulas do ano letivo de 2022 na rede municipal estão previstas para começar no dia 31 de janeiro.