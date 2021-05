Vida Urbana Matéria-prima acaba e novos lotes de Coronavac ficam comprometidos a partir de junho Governo paulista aguarda a autorização na China para a liberação de um novo lote de ingrediente farmacêutico ativo

O governo de São Paulo e o Instituto Butantan entregaram um novo lote de 1 milhão de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde na manhã desta quarta-feira (12). Com isso, o governo paulista já entregou 46,112 milhões de doses e completou o primeiro acordo com o governo federal. As doses serão encaminhadas ao PNI (Programa Nacional de Imunizações), para serem distri...