O Conselho de Sentença condenou o comerciante João Abílio a 18 anos de prisão pela morte da sua esposa, a professora Elisabete Contini Abílio, assassinada em julho de 2010. A sessão do Tribunal do Júri ocorreu na última quinta-feira, 23, em Palmas e durou mais de 16 horas.

Os jurados reconheceram que o acusado praticou o crime por motivo torpe, emprego de asfixia e de homicídio cometido à traição ou mediante dissimulação. Dessa forma, houve elevação da pena fixada em 18 anos de prisão.

Em outubro de 2017, João Abílio havia sido julgado e absolvido, mas houve anulação após pedido do Ministério Público. Segundo o órgão ministerial, a motivação torpe do crime “consistiu no fato de que a vítima havia descoberto que o marido a tinha endividado junto às instituições bancárias, em razão de gastos decorrentes de relações extraconjugais que ele vinha mantendo”.

De acordo com a decisão de condenação, a professora morreu estrangulada e sofreu uma lesão na coluna cervical, causada pelo réu. O corpo de Elisabete estava em uma estrada próximo a Praia do Prata, em Palmas, enrolado em uma lona preta.

Conforme divulgado pelo Ministério Público, João Abílio comprou uma lona preta às vésperas do crime, usada para envolver o corpo da professora. Para asfixiar e amarrar as mãos da esposa, ele utilizou um pedaço de fita de tecido sintético de cor verde.

A defesa, feita pelos advogados Airton Veloso, Letícia Veloso e Francisco Carvalho, vê contradição na decisão do conselho. “Na medida em que condenou o réu João Abílio no crime de homicídio e o absolveu no crime de ocultação de cadáver, além do que foi contrária às provas dos autos, razão por que será objeto de recursos às instâncias superiores”.

Elisabete dava aulas de teatro no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, em Palmas.