Redação Jornal do Tocantins

Dois homens, de 22 e 55 anos, acabaram presos nesta segunda-feira, 18, em Taguatinga, suspeitos do feminicídio contra Edite das Virgens, 54 anos, ocorrido na mesma cidade no dia 4 de dezembro. As informações são da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Segundo a pasta, Edite foi imobilizada com um “mata-leão” e golpeada com um pedaço de madeira no pescoço pelos suspeitos. O de 55 anos era companheiro da vítima e o de 22 era tratado como sobrinho. O crime ocorreu devido a um desentendimento com o sobrinho em razão de um possível furto de celular.

Conforme a SSP, as investigações se iniciaram no mesmo dia em que encontraram o cadáver da vítima, que estava parcialmente submerso em águas pluviais e barrentas, na zona rural de Taguatinga. Apenas o nariz, boca, tórax e mãos eram visíveis.

“A dispensa do cadáver em uma barragem, construída para conter as águas da chuva, é indicativo do desprezo relegado à vítima pelos investigados”, disse o delegado Lucas de Oliveira Rodrigues, por meio da assessoria.

No local do crime a perícia encontrou uma xícara azul, um par de chinelos femininos de cor bege e um relógio de pulso com pulseira danificada, conforme a SSP.

Os suspeitos acabaram presos preventivamente e foram levados à Cadeia Pública de Taguatinga.