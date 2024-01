Redação Jornal do Tocantins

O empresário paulista Ricardo Henrique da Silva Sousa, de 30 anos, morreu afogado na quarta-feira, 3, ao salvar sua esposa, a cantora gospel Sulamita Alves, que se afogava no rio Tocantins, quando nadava em uma praia localizada no município de Brejinho de Nazaré, região central do estado. A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) e pela Polícia Militar (PM).

A PM informou que, ao chegar no local, os militares se depararam com populares que relataram não ter presenciado o ocorrido, mas disseram que o empresário não sabia nadar e teria ido acompanhado da esposa e de uma terceira pessoa.

Conforme a SSP, Ricardo ajudou a esposa que estava se afogando e conseguiu salvá-la, mas acabou afundando e se afogando no rio. Ainda conforme a pasta, o corpo de Ricardo foi localizado pelos próprios moradores da região, aproximadamente duas horas após o afogamento.

Um Boletim de Ocorrência referente à morte por afogamento do empresário foi registrado no início da noite de quarta-feira, 3, pela Polícia Civil.

A secretaria destaca que o corpo do empresário foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Palmas, onde foram realizados os exames de necropsia e liberado ainda na madrugada para os familiares.

Os militares realizaram diligências na cidade para localizar as testemunhas do afogamento, indicadas pelos populares, mas não conseguiram.

Nas redes sociais da cantora, foi publicada uma nota de pesar sobre a morte do empresário: "venhamos por meio desta publicação, informar que o esposo de nossa querida Sulamita Alves, Ricardo Alves, veio a falecer neste dia 03/01/2024, no rio Tocantins. Em breve traremos mais notícias sobre o ocorrido e o local onde será realizado o velório."

De acordo com uma publicação nas redes sociais, conta que há duas semanas atrás, o casal sofreu um grave acidente de carro.

"Ontem dia 15/12/2023 eu vi a mão do senhor, guardando a gente, nunca pensei passar por isso gente que sessão horrível. Eu e meu esposo só temos a agradecer. Deus é fiel", diz a publicação.