Madalena dos Santos Marques, 50 anos, é mais uma vítima de feminicídio na Capital. Ela morreu no Jardim Aureny III no final da tarde desta segunda-feira, 27, após ter sido golpeada à faca, na altura da cintura e no pescoço.

O suspeito é o marido dela, Felipe de Jesus Magalhães, de 26 anos, que estava preso desde outubro deste ano após ter arremessado o celular da vítima na testa. O episódio da agressão o deixou detido na Unidade Penal de Palmas até o domingo, 25, quando ganhou liberdade por ordem judicial. A soltura ocorreu às 7h30.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar o homicídio da mulher ocorreu durante uma briga de casal na residência. O Serviço de Atendimento Mòvel de Urgência (Samu) socorreu a mulher, que morreu em seguida. Imagens divulgadas nas redes sociais, sugerem ter sido feitas de fora do portão da residência. É possível ver a vítima caída na calçada do imóvel.

A Polícia Militar informou ainda que o marido não fugiu e permaneceu no local, onde acabou preso e autuado em flagrante. Os policiais o levaram para a 2ª Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (2ª Deam) em Taquaralto).

Agressão de outubro

Felipe responde a uma ação criminal por lesão corporal cometida contra a vítima. Segundo a denúncia do promotor Konrad Cesar Resende Wimmer, no dia 5 de outubro deste ano, por volta das 3h40 na residência do casal. O promtor afirma que após ingerir bebida alcoólica, sem motivo aparente, Felipe Magalhães arremessou um celular na testa da vítima e causou um corte. A mulher chamou um veículo de aplicativo. O motorista se recusou a transportar a mulher, por estar ensanguentada, mas acionou a polícia.

Os policiais levaram os dois para a Central de Atendimento à Mulher e houve a formalização da prisão em flagrante do marido. Segundo o promotor, a vítima manifestou não ter interesse em medidas protetivas de urgência.

A decisão de soltura dele partiu do juiz da Vara de Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, Antiógenes Ferreira de Souza. Durante audiência, no dia 24 deste mês, o juiz atendeu pedido do defensor público Luis Gustavo Caumo, feito no dia 17, e soltou Felipe Magalhães.

No pedido de soltura, o defensor discordou da acusação ministerial por ser "incompatível com a realidade fática e injusta" ao marido. Segundo o defensor, durante a instrução processual ele iria provar que o cliente não praticou os fatos denunciados.

O JTo não conseguiu contato com o defensor público após o feminicídio.

Na soltura, o juiz impôs como medidas a obrigação de informar o endereço, comparecer quando convocado pela Justiça e também participar de grupos de apoio do Tribunal de Justiça voltado a agressores.

18ª vítima no Estado

De acordo com as estatísticas da Secretaria da Segurança Pública, houve 17 feminicídios no Estado entre 1º de janeiro e 26 de novembro.

Conforme os dados, nove dos assassinatos tiveram como natureza criminal a condição feminina, outros 4 envolveram violência doméstica e dois com arma de fogo. Houve mais um contra pessoa acima de 60 anos e outro na presença de descendente.

Quanto ao município do crime, Porto Nacional registra três vítimas, Araguaína, Colinas e Palmas duas, e, com uma vítima, Abreulândia, Gurupi, Lagoa do Tocantins, Palmeirópolis, Peixe, Ponte Alta do Tocantins, Praia Norte e Xambioá.