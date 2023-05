Vida Urbana Marido é suspeito de esfaquear a esposa em tentativa de homicídio em Porto Alegre do Tocantins Vítima de 24 anos lavava roupas quando o agressor a esfaqueou duas vezes e fugiu. Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso

Uma empregada doméstica de 24 anos foi vítima de tentativa de feminicídio na segunda-feira, 8, no Setor Alto da Glória no município de Porto Alegre do Tocantins, região sudeste do estado. O auxiliar de serviços gerais, de 33 anos, esposo da vítima, é suspeito de desferir dois golpes de faca na mulher. De acordo com o registro policial, a mãe da vítima recebe...