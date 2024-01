Washington Luiz Santana de Oliveira, 51 anos, está condenado a 18 anos de prisão por matar a tiros a professora Elisabeth Figueiredo, em 2021. O Conselho de Sentença o condenou na quarta-feira, 24.

O crime ocorreu no final da tarde do dia 6 de junho de 2021, na casa da professora, localizada no município de Pequizeiro, onde foi encontrada morta dentro de casa com lesões na cabeça.

Segundo divulgado pelo Tribunal de Justiça, Washington agrediu a professora “com significativa violência física antes de efetuar o disparo fatal, o que gerou ainda mais sofrimento e dor”.

Também divulgou que as circunstâncias do crime são “reprováveis na medida em que a violência se deu no recesso do lar da vítima, local onde deveria estar mais protegida”.

O julgamento ocorreu no Tribunal do Júri da Comarca de Guaraí, presidido pelo juiz Fábio Costa Gonzaga. Oliveira acabou condenado por homicídio triplamente qualificado (feminicídio, motivo fútil e por dificultar a defesa da vítima.

Paulo Henrique Figueiredo, filho da professora, falou ao jornal que a família está bem e satisfeita com a decisão.

“Prontos para deixarmos esse capítulo para trás, afinal a vida tem que continuar. Durante todo esse tempo nós buscamos justiça, e não vingança. Foi um tempo difícil, mas finalmente o fim desse tempo. A angústia, a raiva e o medo ficaram para trás. Estamos buscando reconstruir nossas vidas como minha mãe gostaria que fizéssemos”, desabafa.

O que diz a defesa

Em nota enviada ao Jornal do Tocantins, os advogados de defesa, Dr. Werbert Rodrigues Alves das Neves e Wylian Gabriel Oliveira dos Santos discordaram parcialmente da sentença.

“A discordância concentra-se na dosimetria da pena, argumentando que o aumento foi excessivo ao considerar a violência no lar da vítima, confundindo-se com a própria qualificadora do feminicídio”.

A defesa também mencionou possível "bis in idem"[ninguém pode ser julgado mais do que uma vez pela prática do mesmo crime] e citou a “importância da revisão nesta parte da sentença para garantir justiça”. “Ressaltamos o respeito pela instituição jurídica e reafirmamos o compromisso com o direito de defesa por uma condenação justa”, finalizou.

Crime

A professora Elisabeth Figueiredo morreu aos 60 anos assassinada com uma arma de fogo após uma discussão. Segundo o TJ, Washington, que era seu companheiro, queria as chaves do carro da professora, que recusou, foi agredida e morta. Em seguida, Washington fugiu, mas acabou preso em Colméia. Ele foi transferido para a Unidade de Tratamento Penal Barra da Grota, em Araguaína.

“O crime gerou grande comoção em Pequizeiro, pois a vítima era bastante conhecida pelos moradores da cidade. Elisabeth Figueiredo era professora aposentada, já tendo sido diretora de uma escola estadual no município”, divulgou o TJ.