Redação Jornal do Tocantins

A jornalista Maria Eloisa de Oliveira Almeida, de 68 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (27), em Palmas.Ela estava em tratamento contra um câncer e estava internada em um hospital particular, segundo as primeiras informações.

O corpo está sendo velado na Igreja Santa Luzia, na antiga quadra da 207 Sul, em Palmas.

A profissional foi a primeira apresentadora do Bom Dia Tocantins, telejornal da TV Anhanguera, que vai ao ar às 6h e veicula as primeiras informações do dia.

No ano passado, quando o BDT completou 30 anos, Maria Eloisa concedeu uma entrevista para falar sobre o início do telejornal. Até então, as matérias eram produzidas em Goiás.

"O povo do Tocantins, eles tiveram a oportunidade de ver coisas locais, os problemas que eles tinham locais, a gente levava e cobrava soluções. Isso não tinha, enquanto era uma matéria ou outra, feita lá em Goiás, o povo estava longe. Foi uma repercussão muito grande, o povo se sentiu importante. Finalmente, eles estavam sendo ouvidos e estavam podendo expor as necessidades do estado que estava nascendo".

Maria Eloisa também foi professora substituta, no curso de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins (UFT). Nas redes sociais, a professora Marluce Zacariotti lamentou a morte.