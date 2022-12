Vida Urbana Marceneiro de 19 anos sem CNH é detido em Alvorada por manobras de moto no meio da rua Piloto acabou detido pela Polícia Militar na véspera de Natal após teste do bafômetro

Um marceneiro de 19 anos, sem habilitação para dirigir, passou a noite de Natal detido após ser recolhido sob a suspeita de ter realizados manobras com uma moto no centro de Alvorada, sul do Tocantins, por volta das 22h do dia 24. A prática é proibida pelo Código Brasileiro de Trânsito que o enquadra como crime de participar de disputa em veículo automotor "racha...