Maraísa curte dia de folga em praia e posta coladinha com Fernando Mocó após reatar noivado

O sol e as águas do Rio Araguaia foram palco de diversão para a cantora sertaneja Maraísa, que faz dupla com a irmã gêmea Maiara. Acompanhada do noivo, o empresário Fernando Mocó, ela curtiu o dia na praia do Escapole, em Araguanã, região norte do Tocantins. E postou vídeos e fotos coladinhas com o amado após reatar o relacionamento. A cantora registrou pelas redes ...