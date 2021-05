Vida Urbana Mantida condenação de ex-prefeito e vice por calendário oficial com fotos da dupla Decisão do Superior Tribunal de Justiça negou recurso a Clarismindo Diniz e José Antônio Abreu contra condenação por improbidade administrativa no TJTO de 2007

A ministra Assusete Magalhães, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a condenação do ex-prefeito e vice de Cristalândia Clarismindo Diniz e José Antonio Abreu por improbidade administrativa. A dupla tentou reformar decisões da primeira instância e do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) que declarou os dois condenados pela contratação e confecção de calendários m...