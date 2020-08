Redação Jornal do Tocantins

Ocorreu de forma pacífica e em incidentes a manifestação dos ciclistas na noite de segunda-feira, 10, na praça dos Girassóis, no centro de Palmas. O ato "Não me machuque, não me mate. Bike tem vida, tem família" protestou por mais respeito e segurança, após quatro ciclistas morreram após atropelamentos nas rodovias estaduais que ligam Palmas a Paraíso e Palmas a Lajeado enquanto pedalavam.

Os ciclistas temem mais acidentes e tentam combater as manifestações de ódio de pessoas que não praticam o esporte principalmente depois de usuárias do Twitter em Palmas incitaram atropelamento intencional de grupos. Em uma das manifestações, uma usuária chegou a sugerir um curso de como atropelar ciclistas.

“Há umas duas semanas teve algumas pessoas falando no Twitter que o hobby delas seria atropelar ciclistas, que se vissem um ciclista à frente vai atropelar, questão de ódio contra ciclista, e não é assim", defende um dos organizadores, Adriano Coraiola.

Não houve incidentes nem registro de nenhum ato de detratores de ciclistas durante o ato de segunda-feira. Entre os ciclistas havia temor que os propagadores de ódio contra as pessoas que pedalam pudessem retaliar o ato, que precisou ser estático após reunião entre os organizadores e autoridades públicas. O pedal marcado para ir da Praça dos Girassois até a Ulbra contraria decretos municipais.

A TV Anhanguera acompanhou o ato e afirma que os ciclistas usaram trio elétrico para fazer desabafos e pedir que os órgãos façam investimentos em espaços para a prática, prestaram homenagens e pediram justiça pelas mortes dos ciclistas.