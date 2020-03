Vida Urbana Mais uma farmácia é autuada no Tocantins por vender máscaras com preço abusivo Segundo o Procon, a farmácia estava vendendo a mesma máscara R$ 18,00 mais caro que as demais

Mais uma farmácia foi notificada no Tocantins, desta vez em Araguaína. De acordo com o Procon Tocantins, o estabelecimento estava vendendo máscaras acima do valor encontrado em outras drogarias da cidade, e além disso, não apresentou a nota fiscal de máscaras durante ação de fiscalização. O órgão de fiscalização informou que vem monitorando os preços. “Em nossa ...