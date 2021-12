Vida Urbana Mais uma etapa da decoração de Natal na Capital será inaugurada nesta segunda-feira A partir das 18h30 haverá apresentações no Espaço Cultural

Nesta segunda-feira, 6, haverá mais uma etapa do acendimento e inauguração da decoração de Natal em espaços públicos de Palmas. A partir das 18h30, quem passar pelo Parque Cesamar, Prédio da Prefeitura, Parque dos Povos Indígenas e Avenida I, do Jardim Aureny III poderá conferir a decoração montada. No Espaço Cultural haverá apresentação da Orquestra Jovem e do Coral d...