Vida Urbana Mais uma escola municipal é alvo de investigação devido péssimas condições estruturais em Peixe Escola Municipal da Vila São Miguel tem sérios problemas investigados após MP receber relatos e fotos; em outubro a situação da Escola Municipal Rui Silva também levou a instalação de um inquérito

Mais uma unidade escolar de Peixe vira alvo de ação do Ministério Público do Tocantins (MPTO). Nesta semana, o órgão instaurou um Inquérito Civil Público pedindo informações do Município sobre as providências adotadas para sanar as péssimas condições estruturais da Escola Municipal da Vila São Miguel. Em outubro, a situação da Escola Municipal Rui Silva também levou a instalação de um inquérito após pais e alunos a se organizarem e encaminharam um abaixo-assinado. No caso da Escola Vila São Miguel, segund...