Redação Jornal do Tocantins

Mais um suspeito de integrar o grupo de assaltantes que aterrorizaram a cidade de Confresa (MT) morreu em confronto com a equipe da Polícia Militar do Tocantins na noite de segunda-feira, 8.

Segundo informações da PM, o confronto ocorreu por volta das 23h entre o Povoado Café da Roça e a fazenda Agrojan.

O suspeito chegou a ser socorrido e levado para o hospital da cidade, onde teve a morte confirmada.

Não há informações sobre o que os militares apreenderam com o suspeito.

Nesta terça-feira,9, completa um mês da Operação Canguçu com 16 suspeitos de integrar a quadrilha mortos em confronto e cinco presos.

A Operação Canguçu é uma força-tarefa formada por equipes de segurança do Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Pará, para capturar os suspeitos que aterrorizaram a cidade de Confresa no dia 9 de abril, e fugiram para o estado do Tocantins.