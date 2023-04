Um novo confronto registrado na manhã desta quarta-feira, 12, no Povoado de Cocalim, distrito de Marianópolis, região centro-oeste do Tocantins, deixou mais um suspeito de integrar o grupo de assaltantes do Mato Grosso, morto. Segundo a Polícia Militar (PM), o confronto ocorreu próximo à TO-354.

Nesta madrugada, por volta de 1h, houve outro confronto no Rio Araguaia, próximo a região do Pará. A PM disse que não houve feridos ou mortos.

Na tarde de terça-feira, 11, a PM registrou dois confrontos, também sem mortos, feridos ou presos.

“A busca continua, a incursão está avançando e os bloqueios estão mantidos no raio de 50 km no entorno do Projeto Canguçu, no território de Pium”, informou o porta-voz da PM, Major Morais.

O delegado 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC) de Palmas, Evaldo Gomes, informou que, enquanto as equipes táticas realizam as buscas aos criminosos, a DEIC e a Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) de Mato Grosso, “estão realizando as diligências de Polícia judiciária, acompanhando perícias, fazendo reconhecimentos, colhendo depoimentos, requisitando exames e autuando prisão em flagrante”.

Em relação ao corpo do suspeito morto no confronto na terça-feira, 11, e encaminhado ao IML de Palmas, o delegado informou que foi requisitada coleta e confronto de identificação papiloscópica ao Instituto de Identificação.

“Solicitamos à Polícia Federal coleta de material genético e cadastramento do Cadastro Nacional”.