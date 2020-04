Com um novo caso confirmado em Palmas de paciente com a Covid-19, causada pelo novo coronavírus, o número sobe para 34 no Tocantins. Os dados foram divulgados no início da noite deste domingo, 19, nos boletins epidemiológicos da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e Secretaria Municipal de Saúde (Semus).

De acordo com a Pasta, o novo caso confirmado é de uma mulher de 60 anos que não possui histórico de viagem para fora do Estado ou contato com outro caso positivo, tendo aparentado sintomas clássicos da doença. A paciente está em isolamento domiciliar e a forma de contágio está sendo investigada pela Vigilância Epidemiológica da Semus.

Até o momento, os casos estão distribuídos nas cidades de Palmas (24), Araguaína (05), Cariri do Tocantins (01), Gurupi (01), Dianópolis (01), Paraíso do Tocantins (01) e Tocantinópolis (01). Único óbito do Estado foi registrado na capital.

O Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE Palmas Covid-19) divulgou também que já somam em Palmas 372 casos descartados e 1.083 notificações de síndromes gripais.

A Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) informa que o acompanhamento dos pacientes infectados pelo vírus é realizado pelos municípios e a recomendação do Ministério da Saúde (MS) é o isolamento social de 14 dias.