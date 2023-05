Na manhã desta quarta-feira, 10, por volta das 8h, mais um suspeito do grupo que assaltou uma empresa de valores em Confresa (MT) no dia 9 de abril, morreu durante confronto no centro-oeste do Estado, próximo do Povoado Café da Roça. O número de suspeitos mortos durante a operação totaliza 17.

Segundo informações da PM, o confronto ocorreu em um trevo perto do Povoado Café da Roça e da fazenda Agrojan.

O suspeito foi baleado e encaminhado pelos agentes para o hospital da cidade de Marianópolis, onde constataram o óbito.

O homem ainda não identificado, teria abordado um caminhoneiro em uma estrada que ligava um porto, no interior do estado, e desembarcado perto do Povoado Café da Roça.

Com o suspeito os policiais encontraram um fuzil calibre 5.56, da marca não identificada.