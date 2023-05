Durante a noite e a madrugada desta terça-feira, 2, houve novos confrontos entre policiais da Operação Canguçu e os assaltantes de Confresa (MT) que resultaram em mais três mortes entre os suspeitos e elevam para 15 o número de criminosos mortos desde do dia 9 de abril. Segundo informações preliminares, houve uma morte ontem à noite e mais duas na madrugada desta terça-feira.

As forças de segurança não divulgaram detalhes dos confrontos até a publicação da matéria, mas o JTo apurou que um dos confrontos ocorreu entre as equipes “Força Comando” e “Equipe Força 90”, da Força Tática da Polícia Militar de Mato Grosso, na altura da entrada da Fazenda Terra Bom.

Segundo duas militares do estado vizinho, o grupo viu pegadas e espigas de milhos verdes jogadas na beira da estrada o que levou o grupo a desembarcar das viaturas e seguir as pegadas até serem surpreendidas por disparos.

De acordo com uma das militares, com o apoio do Bope do Mato Grosso os militares entraram na mata e localizaram um dos alvos, ainda com sinais vitais, respiração ofegante e o encaminharam para o hospital de Marianopolis, onde um médico atestou o óbito.

Com o suspeito, os militares encontraram uma CNH em nome de Robson Moura dos Santos, natural de Jacundá (PA), de 32 anos, que se apresentou como vendedor. Emitido em 2018 pelo Detran do Pará, o documento tem validade até 20 de setembro deste ano.

Os militares apreenderam também R$ 10 reais, um cartão de banco Nubank, um Iphone 14, azul e um fuzil calibre 7.62 com 14 munições intactas.

Veja a lista de possíveis identidades que estão sob investigação para identiicar os suspeitos

Confira a relação de suspeitos levantadas pelo JTo com base em relatos dos policiais da Operação Canguçu e documentação apreendida com os suspeitos, e a data de morte.

A relação que o JTo publica tem como base os documentos encontrados com os suspeitos pelos militares que participaram dos confrontos.

Os documentos consultados estão relacionados por cada militar responsável pelo registro policial e servem como ponto de partida para os investigadores confirmarem a identidade.

Por isso é possível que um nome relacionado inicialmente seja substituído, por ser falso, ou por se tratar mesmo de outra pessoa.

1. Danilo Ricardo Ferreira, 46 anos, 11 de abril (Rafael Ferreira de Lima)

2. Raul Yuri de Jesus Rodrigues, 28 anos, 12 de abril

3. Jose Claudio dos Santos Braz, 37 anos, 18 de abril

4. Eduardo Batista Campos, 32 anos, 18 de abril/ Pedro Eduardo Carbonelli Lins, 32 anos

5. Celio Carlos Monteiro, 62 anos, 18 de abril,

6. Julimar Viana de Deus, 35 anos, 18 de abril

7. Matheus Fernandes Alves, 27 anos, 22 de abril

8. Jonathan Camilo Melo de Sousa, 34 anos, 27 de abril

9. xxxxxxxx, 29 de abril (nenhuma documentação).

10. Rafael Ferreira Lima, (sem idade apontada), 1º de maio

11. Gustavo Luiz Ferreira da Rocha, (sem idade apontada), 1º de maio

12. xxxxxxxx, 1º de maio

13. Robson Moura dos Santos, 1º de maio

14. XXXXX,2 de maio

15. XXXXX,2 de maio